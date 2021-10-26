Сёмин — о назначении Кафанова: отличное решение, всё правильно

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Юрий Сёмин, ранее возглавлявший московский «Локомотив» и «Ростов», прокомментировал назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера «Ростова».
Сёмин — о назначении Кафанова: отличное решение, всё правильно
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«Отличное решение, всё правильно. Кафанов — опытный человек, он очень хорошо знает свою профессию. Совмещение? Я думаю, это никак не скажется. Всё-таки тут совмещение не такое объёмное, как у Валерия Карпина», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также в 2019-м. В настоящий момент специалист занимает должность тренера вратарей сборной России.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовская команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что российский специалист Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова».

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