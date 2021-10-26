Российский специалист Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова».

Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава.

«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — написала пресс-служба ростовской команды.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также в 2019-м. В настоящий момент специалист занимает должность тренера вратарей сборной России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом».