Кафанов назначен главным тренером «Ростова»
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- РИА Новости
Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава.
«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — написала пресс-служба ростовской команды.
Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также в 2019-м. В настоящий момент специалист занимает должность тренера вратарей сборной России.
Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом».