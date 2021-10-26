Кафанов назначен главным тренером «Ростова»

Короткая ссылка
Российский специалист Виталий Кафанов назначен главным тренером «Ростова».
Кафанов назначен главным тренером «Ростова»
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава.

«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — написала пресс-служба ростовской команды.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015 по 2017 год, а также в 2019-м. В настоящий момент специалист занимает должность тренера вратарей сборной России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить