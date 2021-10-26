Губерниев: Витория гробит перспективного Максименко в «Спартаке»

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Руя Виторию из-за отношения к вратарю красно-белых Александру Максименко.
Губерниев: Витория гробит перспективного Максименко в «Спартаке»
  • © spartak.com

«Тренер «Спартака» гробит перспективного вратаря! Видно же, что у Максименко сейчас не идёт. Это талантливый парень. Мне не хочется его критиковать! Ну отдай ты его в аренду или пусть поиграет за «Спартак-2». Селихова нужно было ставить ещё три-четыре матча назад. Но тренер «Спартака» этого не видит. Ещё пара таких матчей — и мы можем потерять перспективного вратаря. Этого нельзя допускать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 17 матчей, в которых пропустил 28 мячей.

Ранее Губерниев поддержал решение сборной Болгарии сняться с ЧМ-2021.

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