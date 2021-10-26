Советник главного тренера сборной России отреагировал на дубль Овечкина в матче с «Оттава Сенаторз»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал дубль нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторз» (7:5).

«Хочется поздравить Александра! Каждый год от него ожидаем такого результата и желаем ему этого, переживаем за него. Будем надеяться, что Александр продолжит показывать такой результат весь сезон. Будем болеть за него и верить, что он нас порадует своими шайбами, удачами. Желаю здоровья и чтобы обошлось без травм. То, что он может, он делает», — цитирует советника «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр», завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей. Овечкин оформил в матче дубль.

Ранее сообщалось, что Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Гретцки.