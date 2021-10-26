Игнатьев: жаль, что старый конфликт между Карпиным и Дзюбой не был забыт

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о расширенном составе национальной команды страны на отборочные матчи чемпионата мира-2022 с Кипром и Хорватией.
Игнатьев: жаль, что старый конфликт между Карпиным и Дзюбой не был забыт
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«Я не вижу в этом списке ничего такого, чтобы можно было разводить руками, делая непонимающий вид. Наверное, большей группой из тех, кто попал в расширенный список, стали игроки, которые на слуху, которые себя проявили более-менее из всех, кто просто играет в футбол на высоком уровне. Карпин хочет дать импульс в их развитии. Тому же Ежову или Хайкину из заграничного клуба. Отказ Дзюбы приехать на октябрьские матчи стал точкой в отношениях игрока и тренера. В футбол нужно очень хотеть играть, особенно за сборную страны. Как только открыли створку, туда надо быстро лезть. Если же человек говорит, что не готов ехать на решающие матчи, хотя у него нет травм, то это отговорка. Жаль, что старый конфликт не был забыт. Дзюба мог бы помочь сборной», — приводят слова Игнатьева «Известия».

Бывший капитан сборной России Артём Дзюба отказался приезжать в расположение национальной команды страны на октябрьские матчи, после чего его не оказалось в расширенном списке на следующее международное окно.

Ранее Мостовой заявил, что Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент.

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