Мостовой заявил, что Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил расширенный состав национальной команды страны на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«Я бы не хотел обсуждать Артёма Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — это второй раз пригласить Глушакова. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто может сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут те же, кто выходил на поле со Словенией и Словакией. Какой смысл включать даже в расширенный список Максименко? Он сейчас в отличной форме и много выручает «Спартак»? Скорее нет. Хайкин и Лантратов вызваны для количества. Понятное дело, что в итоговом списке их не будет. То же самое касается и Агаларова с Сергеевым», — цитируют Мостового «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 12 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее Фетисов назвал правильным решение не вызывать Дзюбу.