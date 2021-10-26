Мостовой заявил, что Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент
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«Я бы не хотел обсуждать Артёма Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — это второй раз пригласить Глушакова. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто может сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут те же, кто выходил на поле со Словенией и Словакией. Какой смысл включать даже в расширенный список Максименко? Он сейчас в отличной форме и много выручает «Спартак»? Скорее нет. Хайкин и Лантратов вызваны для количества. Понятное дело, что в итоговом списке их не будет. То же самое касается и Агаларова с Сергеевым», — цитируют Мостового «Известия».
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 12 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и трижды ассистировал партнёрам.
Ранее Фетисов назвал правильным решение не вызывать Дзюбу.