Мостовой заявил, что Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил расширенный состав национальной команды страны на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.
Мостовой заявил, что Дзюба не является лучшим форвардом России на данный момент
  • AP

«Я бы не хотел обсуждать Артёма Дзюбу, он сейчас не форвард номер один в стране. Правильное решение — это второй раз пригласить Глушакова. Вот он пригодится. Он один из немногих, кто может сыграть против Кипра и Хорватии из новых игроков. Остальные будут те же, кто выходил на поле со Словенией и Словакией. Какой смысл включать даже в расширенный список Максименко? Он сейчас в отличной форме и много выручает «Спартак»? Скорее нет. Хайкин и Лантратов вызваны для количества. Понятное дело, что в итоговом списке их не будет. То же самое касается и Агаларова с Сергеевым», — цитируют Мостового «Известия».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 12 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и трижды ассистировал партнёрам.

Ранее Фетисов назвал правильным решение не вызывать Дзюбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить