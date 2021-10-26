Кудрявцева назвала причину снятия сборной Израиля по художественной гимнастике с ЧМ-2021

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13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира в Японии.
Кудрявцева назвала причину снятия сборной Израиля по художественной гимнастике с ЧМ-2021
  • AP

«В любом случае там небольшой выбор между гимнастками, в Израиле их по пальцам пересчитать. У нас всё-таки, если вдруг не поедут Дина и Арина, есть огромная скамейка запасных. В любом случае будут те, что выступят и защитят честь сборной России. Именно поэтому сборная России никогда не откажется выступать ни на каких соревнованиях», — цитирует Кудрявцеву «Чемпионат».

Напомним, что чемпионат мира в Японии стартует 27 октября и завершится 31 октября.

Ранее сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ-2021.

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