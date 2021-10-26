«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству воспитанников, выступающих в Европе

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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг клубов по количеству воспитанников, выступающих в европейских футбольных лигах.
«Локомотив» — лучший клуб РПЛ по количеству воспитанников, выступающих в Европе
  • © fclm.ru

Согласно результатам CIES, первое место в рейтинге занимает амстердамский «Аякс». На его счету 81 футболист, выступающий в Европе. На втором месте — донецкий «Шахтёр» (75).

Лучшим российским клубом по данному показателю является «Локомотив» — 40 воспитанников клуба выступают в европейских лигах. В общем рейтинге железнодорожники занимают 25-е место.

Ранее сообщалось, что старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесён на день раньше из-за пандемии.

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