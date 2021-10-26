В Москве обокрали таунхаус баскетболиста Кулагина
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, неизвестные проникли в дом Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже, и вынесли всё самое ценное. Отец баскетболиста заявил, что общий ущерб составил около 2 млн рублей.
Полиция уже начала расследование, просмотрев камеры видеонаблюдения. Сотрудникам пока не удалось установить личности грабителей.
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