В Москве обокрали таунхаус баскетболиста Кулагина

В Москве обокрали дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, неизвестные проникли в дом Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже, и вынесли всё самое ценное. Отец баскетболиста заявил, что общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Полиция уже начала расследование, просмотрев камеры видеонаблюдения. Сотрудникам пока не удалось установить личности грабителей.

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