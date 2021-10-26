В Москве обокрали таунхаус баскетболиста Кулагина

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В Москве обокрали дом баскетболиста петербургского «Зенита» Дмитрия Кулагина.
В Москве обокрали таунхаус баскетболиста Кулагина
  • © euroleague.net

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, неизвестные проникли в дом Кулагина, выдавив окно на цокольном этаже, и вынесли всё самое ценное. Отец баскетболиста заявил, что общий ущерб составил около 2 млн рублей.

Полиция уже начала расследование, просмотрев камеры видеонаблюдения. Сотрудникам пока не удалось установить личности грабителей.

Ранее вдова Коби Брайанта заявила, что шериф допустил утечку фото с места гибели её мужа.

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