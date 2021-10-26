Кавазашвили: если сборная займёт первое место в группе, Дзюбу при Карпине мы больше не увидим

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.

«Все уже прекрасно знают, в чём причина. Без конфликтов подобные ситуации не бывают. Карпин уже вызывал Дзюбу, а Артём взбрыкнул. С какой стати после этого тренер должен прогибаться перед Дзюбой, который своим умом очень недалёкий человек? Он что, не понимает, что национальная сборная — это лицо страны? Этот обиженный мальчик отказывается играть под руководством Карпина. Да кто он такой вообще? Кто бы его ни вызвал в национальную сборную, он обязан прибежать и играть. Правильно сделал Карпин, что не вызывал его. Да и без Дзюбы сборная начала выигрывать. Молодые футболисты, которые играют сегодня на позиции нападающего, действуют грамотно, чтобы команда побеждала», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

Также бывший вратарь удивлён, почему за отказ Дзюбы приехать на октябрьские матчи он не был подвергнут санкциям.

«Я не могу понять бездействия РФС. Почему Дюков ничего не сделает? Почему нет санкций в адрес Дзюбы? Он ведь имеет на это полное право. Наверное, Дюков просто не хочет ссориться с «Газпромом». А что думает руководство «Зенита»? Они обязаны извиниться перед общественностью за поступок Дзюбы. Увидим ли мы его в сборной? Всё зависит от того, как Россия сыграет в своих ближайших матчах. Если же мы победим и займём первое место, то Дзюбу при Карпине мы больше не увидим. Он потухнет и будет не нужен как игрок. Но если, не дай бог, наши проиграют, то мы выйдем в стыковые матчи, которые могут принести беды. Вот тогда другой вопрос», — заявил Кавазашвили «РБ Спорт».

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи команды, сославшись на плохую форму. На ноябрьское окно 33-летний нападающий вызов не получил.

Ранее Мирзоян назвал логичным отсутствие Дзюбы в расширенном списке сборной России.