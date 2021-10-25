Задержанным фанатам «Спартака» на год запретили посещать спортивные мероприятия

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В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по факту задержания болельщиков московского «Спартака», пытавшихся покинуть территорию стадиона после первого тайма матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (7:1).
Задержанным фанатам «Спартака» на год запретили посещать спортивные мероприятия
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как сообщает пресс-служба «Спартака», трое из задержанных были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Они были оштрафованы на сумму от 10 до 12 тыс. рублей, а также получили запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год.

Задержанным фанатам «Спартака» была обеспечена помощь юриста, которого предоставил клуб.

Ранее «Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками «Спартака».

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