«Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками «Спартака»

Короткая ссылка
«Зенит» провёл собственное расследование по инциденту, связанному с задержанием болельщиков «Спартака» на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил в Санкт-Петербурге (7:1).
«Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками «Спартака»
  • ©spartak.com

«Сразу после того как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками команды гостей, ФК «Зенит» инициировал оперативное расследование. В настоящий момент известно следующее: после первого тайма встречи около 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ждали свои автобусы, но, со слов правоохранительных органов, отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона. Завязалась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка, пятеро человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах — все подтверждающие видеоматериалы были переданы в полицию», — приводит ТАСС слова представителя «Зенита».

По информации, которая была опубликована в ряде СМИ, болельщики «Спартака» перед задержанием были избиты представителями правопорядка.

Ранее сообщалось, что РПЛ проводит проверку инцидента с фанатами «Спартака» на матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить