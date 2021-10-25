«Зенит» выступил с заявлением по поводу инцидента с болельщиками «Спартака»

«Зенит» провёл собственное расследование по инциденту, связанному с задержанием болельщиков «Спартака» на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходил в Санкт-Петербурге (7:1).

«Сразу после того как в СМИ стали появляться сообщения об инциденте с болельщиками команды гостей, ФК «Зенит» инициировал оперативное расследование. В настоящий момент известно следующее: после первого тайма встречи около 40 человек с гостевой трибуны хотели покинуть матч и ждали свои автобусы, но, со слов правоохранительных органов, отдельная группа отказывалась соблюдать стандартную процедуру выезда со стадиона. Завязалась словесная перепалка, оскорбления в сторону представителей правопорядка, пятеро человек были задержаны. Остальные спокойно покинули арену на автобусах — все подтверждающие видеоматериалы были переданы в полицию», — приводит ТАСС слова представителя «Зенита».

По информации, которая была опубликована в ряде СМИ, болельщики «Спартака» перед задержанием были избиты представителями правопорядка.

Ранее сообщалось, что РПЛ проводит проверку инцидента с фанатами «Спартака» на матче с «Зенитом».