Федотов: мы не были конкретными в завершении атак

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Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» (1:2).
Федотов: мы не были конкретными в завершении атак
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Сегодня у нас многое получалось. Не получалось лишь то, что мы не были конкретными в завершении и не могли найти партнёров для продолжения атак в нужный момент. К сожалению, мы не были достаточно агрессивны, а затем получили нелепый гол. Во втором тайме «Локомотив» начал использовать пространство, забил со стандарта. Это осложнило наше положение. Мы не сдавались, продолжали, старались создавать моменты. Было много острых ситуаций, которые мы не доиграли, не довели до конца. Будем смотреть, почему так вышло, нам есть о чём поговорить. Изменения в «Локомотиве» при новом тренере? Чувствовался прессинг, однако нам в первом тайме, да и по ходу матча удавалось его преодолевать. Но сразу ничего не может работать на 100 процентов. Выходя из-под прессинга, мы были очень расточительны», — сказал Федотов после матча.

Также тренер добавил, что считает результат матча закономерным.

Ранее Гисдоль заявил, что «Локомотив» мог победить «Сочи» с более крупным счётом.

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