Гисдоль: мы могли победить «Сочи» с более крупным счётом

Главный тренер московского «Локомотива» прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Могу сразу сказать: отлично, что мы победили. Мы счастливы! С первых тренировок команда начала делать шаги вперёд. Я возьму матчи с «Рубином», «Галатасараем» и с «Сочи». Мы видим прогресс, и сегодня мы могли победить с большим счётом. Мне радостно работать по такому результату, он позитивный. Из «Локомотива» мы хотим сделать экспресс, который идёт очень быстро», — сказал Гисдоль на пресс-конференции.

Немецкий специалист добыл свою первую победу после назначения главным тренером железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ.