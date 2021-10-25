«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Короткая ссылка
В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» одержал победу над ФК «Сочи».
«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт открыл футболист гостей Игорь Юрганов, отправивший мяч в собственные ворота. В дебюте второй половины Тим Едвай удвоил преимущество хозяев. За сочинцев в добавленное ко второму тайму время отличился Жоаозиньо. 

«Локомотив» набрал 21 очко и занимает пятое место, прервав серию из четырёх матчей без поражений. «Сочи» также имеет 21 очко и идёт шестым.

Ранее сообщалось, что Смолов не сыграет против «Сочи» из-за мышечного повреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить