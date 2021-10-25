«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» одержал победу над ФК «Сочи».

Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт открыл футболист гостей Игорь Юрганов, отправивший мяч в собственные ворота. В дебюте второй половины Тим Едвай удвоил преимущество хозяев. За сочинцев в добавленное ко второму тайму время отличился Жоаозиньо.

«Локомотив» набрал 21 очко и занимает пятое место, прервав серию из четырёх матчей без поражений. «Сочи» также имеет 21 очко и идёт шестым.

Ранее сообщалось, что Смолов не сыграет против «Сочи» из-за мышечного повреждения.