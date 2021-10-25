Сёмин: руководство сборной России в курсе всех футбольных событий

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Сёмин: руководство сборной России в курсе всех футбольных событий
  • Reuters

«Выставленный сегодня состав национальной команды ещё раз доказывает нам, что руководство сборной в курсе всех футбольных событий. Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого футболиста с российским паспортом, в какой бы лиге он ни играл. Хочу отметить появление Хайкина. Он играет в клубе — чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» достойно выступает на европейкой арене, а Никита играет ключевую роль в команде. Я рад видеть в списках Сергеева. Он сейчас заметная фигура в нашем чемпионате. Иван находится в прекрасной форме, и мяч в ворота ЦСКА доказал это. Карпин отлично знает Полоза, он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Колосков высказался об отсутствии Дзюбы в расширенном списке сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить