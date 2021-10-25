Сёмин: руководство сборной России в курсе всех футбольных событий

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин оценил расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Выставленный сегодня состав национальной команды ещё раз доказывает нам, что руководство сборной в курсе всех футбольных событий. Они во главе с Валерием Карпиным отслеживают каждого футболиста с российским паспортом, в какой бы лиге он ни играл. Хочу отметить появление Хайкина. Он играет в клубе — чемпионе Норвегии. «Буде-Глимт» достойно выступает на европейкой арене, а Никита играет ключевую роль в команде. Я рад видеть в списках Сергеева. Он сейчас заметная фигура в нашем чемпионате. Иван находится в прекрасной форме, и мяч в ворота ЦСКА доказал это. Карпин отлично знает Полоза, он обладает хорошим дриблингом. Дмитрий начинает набирать обороты», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

11 ноября Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября подопечные Валерия Карпина в Сплите встретятся с Хорватией. За два тура до окончания отборочного цикла россияне лидируют в группе H с 19 очками в активе, а хорваты находятся на второй строчке (17 очков).

Ранее Колосков высказался об отсутствии Дзюбы в расширенном списке сборной России.