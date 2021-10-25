В «Крыльях Советов» выразили надежду, что Ежов и Сергеев попадут в итоговый состав сборной России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал вызов полузащитника Романа Ежова и форварда Ивана Сергеева в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Конечно, я ожидал их вызова. Выйдет ли Сергеев на поле? Рано об этом говорить. Это же расширенный список. Мы очень надеемся, что ребята попадут в основной состав», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».

Оба игрока впервые получили вызов в национальную команду.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл выездным матчем с Хорватией.

Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Ежов был шокирован попаданием в расширенный список сборной России.