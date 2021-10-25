В «Крыльях Советов» выразили надежду, что Ежов и Сергеев попадут в итоговый состав сборной России
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«Конечно, я ожидал их вызова. Выйдет ли Сергеев на поле? Рано об этом говорить. Это же расширенный список. Мы очень надеемся, что ребята попадут в основной состав», — цитирует Корниленко «Спорт-Экспресс».
Оба игрока впервые получили вызов в национальную команду.
11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл выездным матчем с Хорватией.
Ранее сообщалось, что футболист «Крыльев» Ежов был шокирован попаданием в расширенный список сборной России.