Нигматуллин: Витория просто ждёт своего увольнения

Короткая ссылка
Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал главного тренера красно-белых Руя Виторию.
Нигматуллин: Витория просто ждёт своего увольнения
  • РИА Новости

«Cо «Спартаком» происходит то, что происходило с самого начала сезона. Все говорили, что надо дать шанс тренеру из Португалии, но после таких матчей Руй Витория себя ведёт абсолютно безвольно, спокойно. Команда проигрывала, а реакция тренера была никакая — так нельзя. Ощущение, что он просто сливает матчи, чтобы просто побыстрее получить неустойку и ехать кайфовать дальше в ожидании нового контракта, где можно не давать результат и получать деньги. Мне кажется, что этот тренер абсолютно не болеет результатом. Ему всё равно, и он просто ждет своего увольнения. Ситуация, очень похожая на работу Кумана в «Барселоне». Сейчас практически все решения «Спартака» вызывают вопросы. Селекция футболистов, приобретение странных игроков — это всё очень странно. Порядок в клубе надо наводить глубоко, начиная с самой верхушки», — цитирует Нигматуллина Sport24.

51-летний португалец возглавил красно-белых летом 2021 года. Под его руководством команда в 12 турах Российской премьер-лиги одержала пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.

Ранее агент Николича назвал слухами интерес «Спартака» к своему клиенту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить