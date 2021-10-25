Нигматуллин: Витория просто ждёт своего увольнения

Бывший вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал главного тренера красно-белых Руя Виторию.

«Cо «Спартаком» происходит то, что происходило с самого начала сезона. Все говорили, что надо дать шанс тренеру из Португалии, но после таких матчей Руй Витория себя ведёт абсолютно безвольно, спокойно. Команда проигрывала, а реакция тренера была никакая — так нельзя. Ощущение, что он просто сливает матчи, чтобы просто побыстрее получить неустойку и ехать кайфовать дальше в ожидании нового контракта, где можно не давать результат и получать деньги. Мне кажется, что этот тренер абсолютно не болеет результатом. Ему всё равно, и он просто ждет своего увольнения. Ситуация, очень похожая на работу Кумана в «Барселоне». Сейчас практически все решения «Спартака» вызывают вопросы. Селекция футболистов, приобретение странных игроков — это всё очень странно. Порядок в клубе надо наводить глубоко, начиная с самой верхушки», — цитирует Нигматуллина Sport24.

51-летний португалец возглавил красно-белых летом 2021 года. Под его руководством команда в 12 турах Российской премьер-лиги одержала пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.

Ранее агент Николича назвал слухами интерес «Спартака» к своему клиенту.