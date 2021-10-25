Комбаров заявил, что был шокирован результатом «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал разгромное поражение красно-белых от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Комбаров заявил, что был шокирован результатом «Спартака» в матче с «Зенитом»
  • ©spartak.com

«Шокирован результатом, как и все болельщики «Спартака». С первых минут вышли без эмоций. «Зенит» выглядел намного свежее, эмоциональнее. Сказалось, что у питерцев было три поражения подряд. Ноги у красно-белых были уставшие, вообще не бежалось, не боролось», — цитирует Комбарова «Чемпионат».

Он также считает, что проблема заключается не только в надёжности голкипера Александра Максименко, но и в организации игры всей команды. По его мнению, вполне возможно, на результатах негативно сказывается и текущий тренировочный процесс.

«Если руководство примет решение об отставке Витории, то никто этому не удивится. Это же не одно поражение. Команда очень нестабильна, непонятна, хоть и были хорошие матчи. Стабильности никакой — ни с точки зрения игры, ни с точки зрения эмоций, ни с точки зрения физики. Какие-то качели», — добавил Комбаров.

В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста тренера «Спартака».

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