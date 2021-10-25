Колосков высказался о возможном увольнении Витории с поста тренера «Спартака»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможную отставку Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

«Это очень тонкое дело, но, в принципе, Витория должен был об этом заявить. Другое дело, что руководство клуба могло бы его не отпустить. Но тренерская судьба и тренерская жизнь — очень деликатная штука», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По словам Колоскова, руководство столичного клуба должно понять, что никакого развития нет, идёт деградация. Он выразил недоумение, почему этого не понимает владелец «Спартака» Леонид Федун.

В матче 12-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей за одну игру.

Ранее Колосков заявил, что такого беспомощного «Спартака» не видел ни разу в жизни.