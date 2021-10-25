Колосков: такого беспомощного «Спартака» я не видел ни разу в жизни

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Колосков: такого беспомощного «Спартака» я не видел ни разу в жизни
  • ©spartak.com

«У меня чувство горечи за судьбу «Спартака», потому что такого беспомощного «Спартака» я не видел ни разу в жизни. Бывали какие-то провалы, невразумительная игра — бывали, правда, и хорошие отрезки. Но то, что видел вчера, объяснить практически невозможно, не находясь внутри команды», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Колосков констатировал, что болельщики увидели полнейшую беспомощность, разбалансированность и безволие футболистов «Спартака» в игре с «Зенитом».

«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей в ходе одного матча.

Ранее Максим Калиниченко призвал Зарему Салихову и Леонида Федуна к ответу за разгром «Спартака» «Зенитом».

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