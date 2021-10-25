Экс-голкипер «Зенита» Малафеев вспомнил, как был доверенным лицом Путина

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев ответил на вопрос, согласится ли он снова стать доверенным лицом президента страны Владимира Путина, если его опять позовут.

«Не позовут, потому что в 2013 году некоторые популярные спортсмены, артисты и другие люди таким образом показывали свою позицию. Я свою позицию показал. Если будет 2024 год, я буду думать об этом, смотреть, что происходит в стране и, соответственно, принимать решение», — сказал Малафеев в интервью RT.

По его словам, он старается не лезть в политику, так как это достаточно сложное дело. Экс-футболист подчеркнул, что понимает людей, которые чем-то недовольны, ведь в государстве есть определённые проблемы на разных уровнях.

«Я за стабильность. Если что-то будет меняться, самое главное — чтобы было к лучшему, поэтому я сейчас ничего не могу сказать», — добавил экс-голкипер.

Ранее Малафеев выразил мнение, что «Зенит» сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ.