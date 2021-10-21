Малафеев считает, что «Зенит» сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о шансах петербургской команды на выход из группы Лиги чемпионов УЕФА после поражения от «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового раунда турнира.
Малафеев считает, что «Зенит» сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ
  • AP

«Благодаря домашней победе над «Мальмё», у «Зенита» всё ещё есть шанс попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Безусловно, не всё так просто. Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно лишь обыграть шведов, а чтобы надеяться на продолжение в Лиге чемпионов, всё чуть сложнее. Как минимум Сергею Богдановичу Семаку и команде необходимо побеждать дома «Челси». Перед этим «Зениту» нужно не только переиграть «Мальмё», но и надеяться на победу «Ювентуса» в выездном матче с англичанами. В таком случае в последнем туре «Зенит» получит шанс обойти «Челси» в борьбе за второе место за счёт разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. Будем надеяться на лучшее», — цитирует Малафеева Sport24.

После трёх туров «Зенит» занимает третье место в таблице группы H с тремя очками в активе. Лидирует «Ювентус» (9), второе место занимает «Челси» (6), а замыкает таблицу «Мальмё» (0).

Ранее Малафеев заявил, что «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу».

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