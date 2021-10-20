Малафеев: «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу»

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Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».
Малафеев: «Зенит» не должен проиграть «Ювентусу»
  • Reuters

«Какой «Ювентус» сильнее — с Недведом и Дель Пьеро или с Кьезой и Дибалой? Очень сложно сравнить. Каждая команда имеет определённое преимущество. Возможно, «Ювентус» 2008-го был сильнее по именам. Особенно, после ухода Криштиану Роналду. Сейчас в «Зените» больше иностранных футболистов, чем в 2008-м. Но это не имеет значения, ведь нужно оценивать уровень и силу игроков. Стоит судить по достижениям и результатам. Волнительные ожидания», — цитирует Малафеева «Спорт день за днём».

Он также добавил, что несмотря на осечки в чемпионате России, «Зенит» выглядит достойно.

«Зенит» не должен проиграть «Ювентусу». Матч будет очень осторожным, с минимальным количеством голов», — добавил Малафеев.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Санкт-петербургская команда, набрав три очка, располагается на третьей позиции.

Ранее Витория обратился к футболисту «Лестера» перед матчем «Спартака» в Лиге Европы.

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