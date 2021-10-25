Цорн рассказал, в какой футбол стремится играть «Локомотив»

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Технический директор московского «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что главный тренер столичной команды Маркус Гисдоль пытается изменить тактический рисунок игры железнодорожников.
Цорн рассказал, в какой футбол стремится играть «Локомотив»
  • © Stupnikov Alexander
  • globallookpress.com

«Уверен, что в долгосрочной перспективе принесёт результат футбол с установкой больше действовать на чужой половине поля, вступать в отбор сразу после потери мяча, активно прессинговать соперника», — цитирует Цорна Sport24.

При этом он отметил, что футболисты уже начинают понимать тактические идеи нового тренерского штаба.

Московский клуб (18 очков) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26) из Санкт-Петербурга. «Локомотив» 25 октября домашним матчем с «Сочи» (21) закроет 12-й тур. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина подарить серебряную медаль юному фанату на трибуне.

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