Смородская — о подарке Сёмина фанату: это был неудачный пиар-ход от Юрия Павловича

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение экс-тренера железнодорожников Юрия Сёмина подарить серебряную медаль юному фанату на трибуне.
Смородская — о подарке Сёмина фанату: это был неудачный пиар-ход от Юрия Павловича
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«Медаль — это не переходящее знамя. Если тебя удостоили наградой, её нужно оставлять у себя. На мой взгляд, это был совсем неудачный пиар-ход от Юрия Павловича», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Сёмин подарил серебряную медаль чемпионата России сезона-2019/20 юному болельщику на трибуне.

22 октября «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА (0:1).

Ранее Семак назвал «Спартак» принципиальным соперником.

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