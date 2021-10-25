Фердинанд — о разгроме от «Ливерпуля»: эти 60 минут отправили меня в больницу

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» опубликовал неоднозначный пост в социальной сети, комментируя разгромное поражение манкунианцев от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии по футболу.

«Эти 60 минут отправили меня в отделение неотложной помощи. Какого чёрта!» — написал 42-летний Фердинанд в Twitter.

This 60 mins have sent me to A&E…

FFS



🤬🤬🤬#MUNLIVpic.twitter.com/4Ktb3gQqo5 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) October 24, 2021

МЮ проиграл «Ливерпулю» с крупным счётом на своём поле в матче девятого тура чемпионата Англии — 0:5. К 50-й минуте матча команда гостей забила все пять мячей.

В составе «Ливерпуля» хет-трик оформил Мохаммед Салах (38-я, 45-я и 50-я минуты). Также мячи забили Наби Кейта (5-я) и Диогу Жота (13-я).

Главный судья матча Энтони Тейлор во втором тайме удалил Поля Погба (60-я). Арбитр также показал все шесть жёлтых карточек игрокам МЮ.

«Манчестер Юнайтед» впервые за последние 66 лет уступил дома всухую, пропустив при этом не менее пяти мячей.

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля».