Роналду прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после разгромного поражения «красных дьяволов» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (0:5).

«Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счёт на табло не тот, который нам необходим. За это в ответе мы и только мы, поскольку винить больше некого. Наши фанаты вновь были невероятны, постоянно нас поддерживая. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо лучших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!» — написал Роналду в своём Instagram.

36-летний португалец отметился забитым мячом в этом матче, но он был отменён после просмотра VAR.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» впервые с 1955 года проиграл дома со счётом 0:5.