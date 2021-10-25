Червиченко — о разгроме «Спартака» от «Зенита»: это квинтэссенция неразберихи в клубе

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в Санкт-Петербурге в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Червиченко — о разгроме «Спартака» от «Зенита»: это квинтэссенция неразберихи в клубе
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«Это квинтэссенция неразберихи и вообще организационного и спортивного винегрета, которые происходят в «Спартаке. Играли разные по уровню команды. Если разобрать их составы по позициям, то, кроме Джикии, Ракицкого и, наверное, Максименко и Крицюка, больше нет равных игроков. В остальном просто трагедия», — цитирует Червиченко издание «Известия».

Вместе с тем Червиченко отметил, что его удивило, с каким азартом и рвением футболисты «Зенита» с первых секунд обрушили свои атаки на ворота «Спартака».

«Разгром должен был начаться гораздо раньше», — добавил он.

«Зенит» (26 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (17) идёт на седьмой позиции.

Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.

Ранее Максим Калиниченко призвал Зарему Салихову и Леонида Федуна к ответу за разгром «Спартака» «Зенитом».

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