Мостовой эмоционально высказался о победе «Зенита» над «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Суперматч, суперпобеда, супервечер. Соскучился по этим эмоциям. Болельщики и вираж — как всегда, топ. Всех с победой!» — написал Мостовой в Instagram.

Команда с берегов Невы на своём поле переиграла красно-белых со счётом 7:1.

Андрей Мостовой (45-я и 56-я минуты) оформил дубль. Также мячи забили Сердар Азмун (20-я, 36-я), Клаудиньо (28-я), Артём Дзюба (80-я) и Александр Ерохин (88-я). В составе «Спартака» отличился Квинси Промес (53-я).

Ранее Максим Калиниченко призвал Зарему Салихову и Леонида Федуна к ответу за разгром «Спартака» «Зенитом».