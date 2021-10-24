В «Спартаке» отреагировали на слухи об отставке Витории

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В московском «Спартаке» заявили, что, несмотря на поражение от петербургского «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), речь об отставке главного тренера команды Руя Витории не идёт.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, и сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками клуба и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», — заявил руководитель клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов.

51-летний португалец возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/2022. Под его руководством команда в 12 турах чемпионата РПЛ добыла пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.

Ранее Каррера высказался о разгромном поражении «Спартака» от «Зенита».

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