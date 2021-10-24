Губерниев: у Витории в «Спартаке» не получилось

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» (7:1).

«Всё было понятно ещё до матча. Сморите мой прогноз… Спартаковские болельщики могут хоть и ежеминутно проводить митинги в поддержку главного тренера, но ясно, что у Руя Витории в «Спартаке» не получилось. Слабее ли настолько «Спартак» «Зенита»? Нет! 11 мячей в свои ворота в двух матчах — это приговор? Да! Слабые ли игроки Максименко, Ломовицкий и Рассказов? Да!» — написал Губерниев в Telegram.

Ранее Витория не стал отвечать на вопрос о своей отставке с поста главного тренера «Спартака».