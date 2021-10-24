Анчелотти: победа над «Барселоной» делает нас счастливыми

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» (2:0) в матче девятого тура Примеры.

«Мы можем быть конкурентоспособными, у нас сильная команда, которая провела отличный матч. Мы играли против отличного коллектива. У нас были проблемы, но мы вместе сумели перетерпеть и не потерять контроль. Это плюс. Игра получилась практичной, умной. Мы хорошо оборонялись, очень хорошо играли при контратаках соперника. Мы довольны, что набрали три очка. Это была непростая игра, «Барселона» усложнила нам жизнь, но победа делает нас счастливыми. Рад этому результату, потому что эль-класико — это самый важный матч, но, к сожалению, это всего три очка», — заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила «Реалу» на «Камп Ноу» в матче Примеры.