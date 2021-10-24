Анчелотти: победа над «Барселоной» делает нас счастливыми

Короткая ссылка
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Барселоной» (2:0) в матче девятого тура Примеры.
Анчелотти: победа над «Барселоной» делает нас счастливыми
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

«Мы можем быть конкурентоспособными, у нас сильная команда, которая провела отличный матч. Мы играли против отличного коллектива. У нас были проблемы, но мы вместе сумели перетерпеть и не потерять контроль. Это плюс. Игра получилась практичной, умной. Мы хорошо оборонялись, очень хорошо играли при контратаках соперника. Мы довольны, что набрали три очка. Это была непростая игра, «Барселона» усложнила нам жизнь, но победа делает нас счастливыми. Рад этому результату, потому что эль-класико — это самый важный матч, но, к сожалению, это всего три очка», — заявил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила «Реалу» на «Камп Ноу» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить