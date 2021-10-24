«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, Головин остался в запасе

Короткая ссылка
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Монпелье».
«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, Головин остался в запасе
  • @AS_Monaco
  • Twitter

Матч, проходивший на стадионе «Луи II» в Монако, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе монегасков отличились Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер и Желсон Мартинш. Единственный мяч гостей на счету Тежи Саванье.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провёл матч на скамейке запасных.

«Монако» занимает восьмое место, имея 17 очков. У «Монпелье» 13-я позиция (13 очков).

Ранее Черчесов допустил, что Головин может заинтересовать «Ювентус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить