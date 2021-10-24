«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, Головин остался в запасе

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Монпелье».

Матч, проходивший на стадионе «Луи II» в Монако, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе монегасков отличились Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер и Желсон Мартинш. Единственный мяч гостей на счету Тежи Саванье.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин провёл матч на скамейке запасных.

«Монако» занимает восьмое место, имея 17 очков. У «Монпелье» 13-я позиция (13 очков).

Ранее Черчесов допустил, что Головин может заинтересовать «Ювентус».