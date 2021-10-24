«Монако» обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1, Головин остался в запасе
- @AS_Monaco
Матч, проходивший на стадионе «Луи II» в Монако, завершился победой хозяев со счётом 3:1.
В составе монегасков отличились Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер и Желсон Мартинш. Единственный мяч гостей на счету Тежи Саванье.
Российский полузащитник хозяев Александр Головин провёл матч на скамейке запасных.
«Монако» занимает восьмое место, имея 17 очков. У «Монпелье» 13-я позиция (13 очков).
Ранее Черчесов допустил, что Головин может заинтересовать «Ювентус».