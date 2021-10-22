Черчесов считает, что Головин может заинтересовать «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника «Монако» Александра Головина перейти в туринский «Ювентус».

«Всем понравился Головин образца 2018 года, интерес «Ювентуса» к нему был неслучаен. Трудно сказать, чего бы он добился в Италии, я привык говорить о конкретике. Не люблю рассуждать на тему «если бы да кабы». Конечно, «Ювентус» действовал правильно, проявляя интерес к нему. Кто знает, возможно, в будущем интерес возобновится», — цитирует Черчесова TuttoJuve.

Он также отметил, что Серия А исторически сложна для российских игроков. Черчесов добавил, что это заметно на примере Алексея Миранчука.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Головин принял участие в семи матчах за «Монако», в которых забил два мяча.

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