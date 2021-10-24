Агент футболиста ЦСКА Фукса выразил надежду на возвращение игрока на поле до конца года

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Агент защитника московского ЦСКА Бруно Фукса Августо Ногейра рассказал о том, как у его клиента проходит процесс восстановления после травмы.
Агент футболиста ЦСКА Фукса выразил надежду на возвращение игрока на поле до конца года
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«Бруно ещё лечится. Медицинский штаб клуба пока не сообщал, когда он сможет вернуться. Есть ли шанс увидеть его на поле до конца этого года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», — цитирует агента Sport24.

Фукс перешёл в ЦСКА в августе 2020 года, однако с того времени провёл всего один матч за клуб из-за череды травм.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА надеется завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

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