Агент футболиста ЦСКА Фукса выразил надежду на возвращение игрока на поле до конца года

Агент защитника московского ЦСКА Бруно Фукса Августо Ногейра рассказал о том, как у его клиента проходит процесс восстановления после травмы.

«Бруно ещё лечится. Медицинский штаб клуба пока не сообщал, когда он сможет вернуться. Есть ли шанс увидеть его на поле до конца этого года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», — цитирует агента Sport24.

Фукс перешёл в ЦСКА в августе 2020 года, однако с того времени провёл всего один матч за клуб из-за череды травм.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА надеется завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.