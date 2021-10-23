Березуцкий заявил, что ЦСКА надеется завоевать чемпионство в нынешнем сезоне

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о целях команды на сезон.

«Надеемся ли на чемпионство в нынешнем сезоне? У ЦСКА очень большие амбиции, а задача на сезон всегда одинаковая. Иногда этого достигать легче, иногда тяжелее. Но задача всегда самая высокая», — заявил Березуцкий после матча.

После 12 туров ЦСКА имеет 23 очка. Столько же и у лидера турнирной таблицы «Зенита», но питерцы провели на один матч меньше.

Ранее сообщалось, что голы Чалова и Заболотного помогли ЦСКА добыть волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.