Голы Чалова и Заболотного помогли ЦСКА добыть волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов».

Встреча, проходившая на «ВЭБ Арене» в Москве, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил форвард гостей Иван Сергеев, отличившийся на 11-й минуте. ЦСКА, в свою очередь, трижды распечатал ворота соперника после перерыва. Отличились Чидера Эджуке, Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

Армейцы вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» с 16 очками занимают восьмую позицию.

Ранее «Ростов» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ.