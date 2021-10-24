Слуцкий заявил, что признаёт ошибки в игре «Рубина» с «Уфой»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата России по футболу с «Уфой».
Слуцкий заявил, что признаёт ошибки в игре «Рубина» с «Уфой»
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«Как выйти из ситуации? Работать. Понятно, что, если не получается что-то, тренер всегда виноват. Есть и мои ошибки в том, какой футбол мы показываем и сколько очков набрали», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

По словам Слуцкого, «Рубин» показывает нестабильную игру, поскольку в данный момент происходит формирование команды.

«Нам тоже хотелось, чтобы процесс обновления проходил более безболезненно, но будем стараться форсировать выход из этой ситуации», — сказал главный тренер «Рубина».

«Рубин» сыграл в гостях с «Уфой» вничью 1:1. Мячи забили Гамид Агаларов (19-я минута, пенальти), Юрий Журавлёв (59-я, автогол).

Ранее сообщалось, что Агаларов забил десятый мяч в РПЛ в матче с «Рубином».

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