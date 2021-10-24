Канчельскис заявил, что не собирается оскорблять Бышовца

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал интервью экс-тренера сборной России по футболу Анатолия Бышовца.
Канчельскис заявил, что не собирается оскорблять Бышовца
  • © ФК «Локомотив»

«Я уже всё сказал. Это не было провокацией со стороны Орлова. Прозвучал вопрос, на который я ответил. Я знаю, что сказал, и это правда. Не собираюсь оскорблять пожилого человека. Бышовец был отличным футболистом и тренером, но человек он — на букву «г», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

По словам Канчельскиса, Бышовец пытается оправдываться и его задеть. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что если Бышовец хочет усугубить ситуацию, то у его есть чем ответить.

Отметим, что в одном из недавних интервью Бышовец, в частности, заявил, что Канчельскис «пропитый, в голове опилки, невежество беспримерное».


Канчельскис в интервью комментатору Орлову рассказал о том, что игроки платили деньги Бышовцу и Черчесову за приглашение в сборную. После этого Бышовец дал несколько интервью, в которых раскритиковал Канчельскиса за его слова.

Ранее Канчельскис заявил, что лучше бы тогда отдал деньги детскому дому, а не Бышовцу.

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