Канчельскис: лучше бы я тогда отдал деньги детскому дому, а не Бышовцу
- РИА Новости
«Я не понял реакции Бышовца. Эти его заявления про «заказуху», про «предел человеческой мерзости». Послушайте, могу вам ещё раз повторить, что передавал деньги своему агенту, а тот — Бышовцу. Естественно, я сам ему их не передавал», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Он заявил, что не будет называть конкретные цифры, но если дело дойдёт до разбирательств, то готов раскрыть факты.
«Не жалею о своих словах. Жалею о другом: лучше бы я те деньги отдал детскому дому, а не ему. Вот это точно. Просто была определённая такса. Если другие сборники захотят, то тоже вам это подтвердят. Один футболист в итоге отказался платить и не поехал на чемпионат Европы. Официальная причина — «мозоль», — добавил Канчельскис.
Напомним, что он рассказал, что Анатолий Бышовец брал деньги за попадание в сборную России. Специалист заявил, что интервью Канчельскиса Геннадию Орлову носило «заказной характер».
Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль не смог ответить на вопрос о целях команды на сезон.