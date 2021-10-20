Канчельскис: лучше бы я тогда отдал деньги детскому дому, а не Бышовцу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис ответил на слова экс-главного тренера национальной команды Анатолия Бышовца.

«Я не понял реакции Бышовца. Эти его заявления про «заказуху», про «предел человеческой мерзости». Послушайте, могу вам ещё раз повторить, что передавал деньги своему агенту, а тот — Бышовцу. Естественно, я сам ему их не передавал», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что не будет называть конкретные цифры, но если дело дойдёт до разбирательств, то готов раскрыть факты.

«Не жалею о своих словах. Жалею о другом: лучше бы я те деньги отдал детскому дому, а не ему. Вот это точно. Просто была определённая такса. Если другие сборники захотят, то тоже вам это подтвердят. Один футболист в итоге отказался платить и не поехал на чемпионат Европы. Официальная причина — «мозоль», — добавил Канчельскис.

Напомним, что он рассказал, что Анатолий Бышовец брал деньги за попадание в сборную России. Специалист заявил, что интервью Канчельскиса Геннадию Орлову носило «заказной характер».

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль не смог ответить на вопрос о целях команды на сезон.