Родионенко заявила, что судьи не дали Мельниковой завоевать золотую медаль ЧМ

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что Ангелина Мельникова заслужила золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира 2021 года в Японии.
Родионенко заявила, что судьи не дали Мельниковой завоевать золотую медаль ЧМ
  • РИА Новости

«Что делать? Вы всё сами видели. Дело в том, что у неё просто забрали золотую медаль. Мы подали протест, но мы имеем право подавать протест только на сложность программы, а не на исполнение. По-видимому, что-то не засчитали», — цитирует Родионенко РИА Новости.

По её мнению, судьи вывели японку Маи Мураками на первое место, поскольку у арбитров к россиянам всегда предвзятое отношение.

«Поэтому нам нужно быть на голову сильнее, чтобы нам отдавали первые места», — добавила она.

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она набрала 14,000 баллов. Золото мирового первенства выиграла Мураками, получившая 14,066 балла.

Ранее Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ.

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