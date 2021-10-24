Воронин: в «Динамо» поняли, что нужно бороться, когда стали играть с серьёзными командами

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин поделился мнением о старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вы задали абсолютно правильный вопрос — удовлетворены ли мы первым этапом сезона? С нас же тоже акционеры спрашивают. Когда выигрывали первые матчи, они только хлопали в ладоши. Когда начали проигрывать, нас стали гладить по голове в обратную сторону. Спрашивают и за результат, и за работу», — цитирует Воронина «Чемпионата».

Воронин также вспомнил начало чемпионата и рассказал о работе над ошибками.

«Вы же видели, что мы выиграли первые восемь матчей. А потом, как и предполагали, проявились некоторые элементы. Не будем говорить, что это были провалы или осечки, но какие-то моменты наступают и нужно переориентироваться. Тренерский штаб сделал определённые выводы из тех ошибок, которые у нас были, и мы движемся вперёд. В принципе, отработали так, как и планировали», — добавил Воронин.

Ранее московское «Динамо» забросило три безответные шайбы «Нефтехимику» в матче КХЛ.