СЭ: в «Спартаке» Рассказова готовили к игре в центре обороны против «Зенита»

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Российский футболист Николай Рассказов наигрывался правым центральным защитником на тренировках московского «Спартака» перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского «Зенита».
СЭ: в «Спартаке» Рассказова готовили к игре в центре обороны против «Зенита»
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Главный тренер красно-белых Руй Витория рассчитывает выпустить 23-летнего российского футболиста в старте против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс». Игра пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Напомним, 20 октября Рассказов допустил ряд ошибок в матче группового турнира Лиги Европы УЕФА против «Лестера» (3:4). Тогда он играл в центре обороны московского клуба.

В текущем сезоне Рассказов провёл 13 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.

Ранее Червиченко предположил, что «Зенит» растерзает «Спартак».

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