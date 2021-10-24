СЭ: в «Спартаке» Рассказова готовили к игре в центре обороны против «Зенита»
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Главный тренер красно-белых Руй Витория рассчитывает выпустить 23-летнего российского футболиста в старте против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс». Игра пройдёт 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Напомним, 20 октября Рассказов допустил ряд ошибок в матче группового турнира Лиги Европы УЕФА против «Лестера» (3:4). Тогда он играл в центре обороны московского клуба.
В текущем сезоне Рассказов провёл 13 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу.
Ранее Червиченко предположил, что «Зенит» растерзает «Спартак».