Хромых, Валиева, Усачёва и дочь Тутберидзе стали кандидатами на Олимпиаду, Загитова и Медведева — вне списка

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

Список фигуристов появился на официальном сайте ОКР.

В состав сборной России по фигурному катанию вошли Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, и другие.

В списке отсутствуют действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева. Фигуристки в настоящий момент задействованы на съёмках шоу «Ледниковый период».

Ранее в расширенный список на ОИ-2022 вошли 119 хоккеистов, представляющие НХЛ и КХЛ.