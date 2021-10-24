Хромых, Валиева, Усачёва и дочь Тутберидзе стали кандидатами на Олимпиаду, Загитова и Медведева — вне списка
- РИА Новости
Список фигуристов появился на официальном сайте ОКР.
В состав сборной России по фигурному катанию вошли Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, и другие.
В списке отсутствуют действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева. Фигуристки в настоящий момент задействованы на съёмках шоу «Ледниковый период».
Ранее в расширенный список на ОИ-2022 вошли 119 хоккеистов, представляющие НХЛ и КХЛ.