Бышовец: Дзюба на ЧМ-2018 приносил сборной России не только пользу

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремлённые игроки. Такие игроки сейчас есть в «Динамо» — Тюкавин, Захарян. Они целеустремлённые, им нужно завоёвывать титулы, им нужно побеждать. В этой команде чувствуется задор молодости», — цитирует Бышовца Sport24.

Он также высказался об Артёме Дзюбе, который отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи.

«А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой. Дзюба отказался играть за сборную. Его всё равно тянут туда. Например, комментатор Орлов. Но Дзюба и так много на себя берёт. Он для сборной, я убеждён, вчерашний день. И раньше, когда за неё играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира», — сказал Бышовец.

Он также вспомнил серию пенальти в четвертьфинале с Хорватией на домашнем мундиале.

«Вспомните, что было перед ней. Тренер хорватов подходит к игрокам, что-то объясняет, говорит. И показывают нашу группу игроков. Там Дзюба, мат-перемат, «Вы там то, вы там это…» Он, значит, поднимает градус. Вот где трагедия! Перед пенальти нельзя этого делать. Игроки и так волнуются. А ты ещё пытаешься нагнетать. Вопрос, конечно, технический, как ты ведёшь себя в раздевалке, на поле. У меня, например, никогда шума не было», — добавил он.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на отборочные матчи в октябре. Главный тренер Валерий Карпин признал наличие конфликта с форвардом.

Ранее Дзюба признался, что почувствовал апатию после Евро-2020.