Дзюба признался, что почувствовал апатию после Евро-2020

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своих переживаниях после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Дзюба признался, что почувствовал апатию после Евро-2020
  • AP

«Действительно тяжело было после Евро. Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь — и так неудачно всё закончилось. Чтобы осознать и прийти в себя, понадобилось время», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Он признался, что сборная была прекрасно подготовлена к турниру, однако игра не шла.

«Такое бывает», — сказал 33-летний футболист.

Команда Станислава Черчесова в финальной стадии Евро-2020 заняла последнее место в группе, одержав лишь одну победу над Финляндией. В плей-офф вышли сборные Бельгии и Дании.

Ранее российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил свою форму в начале сезона-2021/22.

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