Глушаков: на мне зациклились, что я якобы старый для сборной России

Российский полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил свою форму в начале сезона-2021/22.

«Вызов в сборную — праздник для любого футболиста. Играешь в сборной не ради титулов и трофеев, есть главная мотивация — защищать честь страны. Карпин позвонил, пообщались, и потом я попал в список. Сейчас настроение отличное», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале сборной России.

Глушаков заявил, что живёт сегодняшним днём и не думает, что раньше не вызывался в национальную команду.

«Сейчас хорошо поработал на сборах, подготовился. Была мотивация, были цели вернуться в сборную и играть. Говорят, что 34 года — это уже ветеран. Некоторых игроков встречал сегодня, спрашивали: «А ты что, не заканчиваешь ещё?» Почему только на мне зациклились, что я якобы старый? У нас есть примеры — Юра Жирков играл, Серёга Игнашевич в 36—38 лет», — добавил Глушаков.

Ранее бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру защитника московского «Спартака» Николая Рассказова в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).