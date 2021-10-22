Газзаев заступился за Рассказова после матча «Спартак» — «Лестер»

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру защитника московского «Спартака» Николая Рассказова в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Лестером» (3:4).
Газзаев заступился за Рассказова после матча «Спартак» — «Лестер»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Рассказова хейтят за четыре гола от «Лестера»? В этой ситуации хотел бы встать на сторону футболиста. Неудачные матчи бывают у всех. На поле нет игрока, даже самого выдающегося, который не допускал бы ошибок. Рассказов что, нарочно ошибался? Нет, конечно. Думаю, свою роль сыграла и текущая готовность Рассказова», — цитирует Газзаева Sport24.

Он также отметил, что защитник до травмы регулярно появлялся в стартовом составе.

«Футбол — не индивидуальный вид спорта, как теннис или биатлон, чтобы винить во всём одного спортсмена. Рядом с Рассказовым на поле находились ещё десять футболистов. Считаю, нельзя валить все на одного игрока и огульно его критиковать», — добавил Газзаев.

«Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в матче третьего тура группы С со счётом 3:4.

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