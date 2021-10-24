Тренер сборной России по лыжам высказался о сокращении дистанции спринта на ОИ-2022

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, высказался о сокращении дистанции мужского спринта на Олимпиаде в Пекине (Китай) с 1850 м до 1500 м.

«Насколько нам известно, дистанцию спринта уже сократили до полутора километров как для мужчин, так и для женщин. Это будет и для спринт-эстафеты — те же самые полтора километра», — цитирует Турышева «Чемпионат».

Помощник старшего тренера сборной рассказал о том, как изменится дистанция.

«Пока не задавался вопросом, какую часть отрежут. Знаю, что будет финишный подъём. Весь круг будет, с одной стороны, не сложный, но и не простой. Будет очень много пологих подъёмов, и только в конце — часть крутого. Но таких крутых подъёмов, как на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, не будет», — сказал Турышев.

Тренер также рассказал о пользе этой дистанции для спринтеров.

«Скорее всего, всё это пойдёт на пользу спринтерам, если мы говорим о мужчинах. Чем длиннее дистанция в спринте, тем больше шансов у дистанционщиков. Что касается женщин, то на полутора километрах и женщины-дистанционщицы могут себя проявить достаточно неплохо», —сказал помощник старшего тренера сборной.

Турышев считает, что это никак не скажется на отборе в команду.

Ранее Юлия Ступак сообщила, что собирается выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине практически во всех дисциплинах.